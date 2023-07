Baghpat News: रात में घर से निकले युवक की लाश सुबह चकरोड पर मिली, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

Baghpat Crime News In Hindi बिनौली के युवक का शव चकरोड पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा। शरीर पर मिट्टी मिलने से स्वजन हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। उधर पुलिस कई बिन्दुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को मृतक के भाई ने तहरीर दी है। मौके से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं।

Baghpat News: बिनौली के युवक का शव चकरोड पर पड़ा मिला

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, बिनौली बागपत। यूपी के बागपत जिले में युवक की हत्या कर दी गयी। बिनौली गांव में रात में घर से गए एक युवक का शव शनिवार सुबह जंगल में एक नलकूप के पास चकरोड पर पड़ा मिला। स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीम के लिए भिजवाया। मौके पर डॉग स्क्वायड ने भी जांच की। घर से रात में निकला था, नहीं लौटा बिनौली गांव निवासी शमीम उर्फ सुक्का पुत्र जमशेद(30) शुक्रवार रात घर से कहकर गया था कि अभी आ रहा हूं, लेकिन वह रात में वापस घर नही लौटा। स्वजन ने आसपास तलाश भी किया नही मिला। सुबह मुहल्ले के ग्रामीण जंगल में शौच आदि के लिए गए, तो उदयवीर पुत्र फेरू के नलकूप के पास चकरोड़ पर शमीम का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने सूचना स्वजन को दी। जिसके बाद स्वजन शव को उठाकर घर ले आए और सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन से पूछताछ के शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेजा। हत्या की आशंका मौके पर जाकर डॉग स्क्वायड ने भी जांच पड़ताल की। मृतक आठ भाई बहन में चौथे नंबर का था। मृतक के दो पुत्र व एक पुत्री हैं। मृतक के पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, इस कारण स्वजन हत्या की आशंका तो जता रहे हैं, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट होने की भी बात कह रहे हैं। छोटे भाई सोनू ने थाने में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर एनएस सिरोही का कहना था कि मौत होने का कारण पीएम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट होगा।

Edited By: Abhishek Saxena