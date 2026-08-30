विद्यालय का वीडियो और फोटो किए थे प्रसारित; युवक पर मुकदमा दर्ज, भ्रामक रील बनाने का भी आरोप

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। माखर गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय (कंपोजिट) की तस्वीर और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। विद्यालय के शिक्षकों ने युवक पर गेट तोड़कर परिसर में प्रवेश करने, जर्जर भवन पर लगी सील तोड़ने और भ्रामक रील बनाकर प्रसारित करने का आरोप लगाया है। उधर, युवक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है।

इंचार्ज प्रधानाध्यापिका भावना तोमर के अनुसार, युवक ने विद्यालय परिसर में घुसकर भवन, शौचालय और रसोईघर की स्थिति को लेकर वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। विद्यालय का भवन, शौचालय और रसोईघर ठीक हालत में हैं। युवक के कृत्य से विद्यालय की छवि धूमिल हुई है। इससे पहले भी युवक ने विद्यालय परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया था।

वहीं, युवक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उसका कहना है कि रविवार को वह दीवार के रास्ते विद्यालय परिसर में गया था और वहां की अव्यवस्थाओं को वीडियो में दिखाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था। उसने गेट तोड़ने और जर्जर भवन की सील तोड़ने से मना किया।