सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़े जयन्त चौधरी... कहा-युवा आगे आएं और खेलों में करियर बनाएं
राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयन्त चौधरी सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़े और युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने युवाओं से खेल के क्षेत्र में आगे आने और अपनी प्रतिभा दिखाने का आग्रह किया। जयन्त चौधरी ने खेल को गंभीरता से लेने की बात कही।
संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली (बागपत)। केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने छपरौली के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बने 82 लाख की लागत से सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस ट्रैक पर खूब खेलें और स्वर्णिम करियर बनाएं। इस दौरान जयन्त चौधरी ने युवाओं के साथ ट्रैक पर दौड़ भी लगाई।
कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयन्त चौधरी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरी यहां सांसद निधि से निर्माण हुआ। एसआइआर के सवाल पर कहा कि यह अखिलेश यादव का भय बोल रहा है। हमें लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रक्रिया, संस्थाओं में सम्मान उनका करना चाहिए। लोग आगे आएं और इस प्रक्रिया में शामिल होकर अपने वोट को सुनिश्चित करें। एसआर की प्रक्रिया जो चल रही है, सबकी निगाह उस पर रहनी चाहिए।
खेलों पर उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल उद्योग और उससे जुड़े हुए उद्यमियों, कौशल विकास की संभावनाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा अभियान की शुरुआत हम मेरठ में करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें आगे आएं। आज ही के दिन मैं वहां से ऐलान करूंगा। जयन्त चौधरी ने कहा कि 10 करोड़ निधि को स्थानीय विकास में लगाएंगे।
