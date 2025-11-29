सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़े जयन्त चौधरी... कहा-युवा आगे आएं और खेलों में करियर बनाएं

संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली (बागपत)। केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने छपरौली के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बने 82 लाख की लागत से सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस ट्रैक पर खूब खेलें और स्वर्णिम करियर बनाएं। इस दौरान जयन्त चौधरी ने युवाओं के साथ ट्रैक पर दौड़ भी लगाई।

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयन्त चौधरी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरी यहां सांसद निधि से निर्माण हुआ। एसआइआर के सवाल पर कहा कि यह अखिलेश यादव का भय बोल रहा है। हमें लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रक्रिया, संस्थाओं में सम्मान उनका करना चाहिए। लोग आगे आएं और इस प्रक्रिया में शामिल होकर अपने वोट को सुनिश्चित करें। एसआर की प्रक्रिया जो चल रही है, सबकी निगाह उस पर रहनी चाहिए।