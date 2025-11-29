Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन साल में 10 करोड़ रुपये की निधि से मजबूत करेंगे खेल संरचनाएं- जयंत चौधरी

    By Rajeev Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:57 PM (IST)

    केंद्रीय राज्य मंत्री जयन्त चौधरी ने बागपत में 200 मीटर के सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सांसद निधि से 10 करोड़ रुपये खेल संरचनाओं को मजबूत करने में खर्च किए जाएंगे। जयन्त चौधरी ने युवाओं से ट्रैक का उपयोग कर स्वर्णिम करियर बनाने की अपील की। मेरठ में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने का आग्रह किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बागपत। कस्बे के विद्या मंदिर इंटर कालेज में शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जयन्त चौधरी ने 200 मीटर के सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उद्घाटन करने के बाद कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तीन साल में 10 करोड़ रुपये की सांसद निधि से खेल संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न जगहों पर स्टेडियम, कोर्ट और अन्य खेल सुविधाओं में निवेश किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं के साथ ट्रैक पर दौड़ लगाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कस्बे के विद्या मंदिर इंटर कालेज में 82 लाख रुपये की लागत से 200 मीटर के सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए युवाओं से अपील की कि वे इस ट्रैक पर खूब खेले और स्वर्णिम करियर बनाएं।

    उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरी सांसद निधि से 200 मीटर के ट्रैक का निर्माण हुआ है और वह भी छपरौली में, जो चौधरी साहब की कर्मस्थली रही है। यह ट्रैक उन युवाओं के काम आएगा, जो सड़कों पर दौड़ते थे। खेलों को बढ़ावा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल उद्योग और उनसे जुड़े उद्यमियों, कौशल विकास की संभावनाओं को पूरा करने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत मेरठ में करने जा रहे है।

    उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तीन सालों में 10 करोड़ रुपये की निधि से खेल संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न जगहों पर स्टेडियम, कोर्ट और अन्य खेल सुविधाओं में निवेश किया जाएगा। एसआइआर के बाद अब वोट, राशन आदि काटने के सवाल पर जयन्त चौधरी ने कहा कि यह अखिलेश यादव का भय बोल रहा है।

    हमें लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रक्रिया, संस्थाओं में सम्मान करना चाहिए। लोग आगे आएं और एसआइआर की प्रक्रिया में शामिल होकर अपने वोट को सुनिश्चित करें। एसआर की प्रक्रिया पर सबकी निगाहें रहनी चाहिए। छपरौली विधायक अजय कुमार, जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, डीएम अस्मिता लाल, सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।