भारतीय संस्कृति को समझने बागपत पहुंचा जापानी दल, मट्ठा-गुड़ का लिया स्वाद-ग्रामीण जीवन शैली को जाना

संवाद सूत्र, छपरौली (बागपत)। जागोस गांव स्थित भारतीय ऋषिकुल विद्यापीठ इंटर कालेज में शनिवार को जापान के दो शिक्षकों और चार विद्यार्थियों के दल ने शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण जीवनशैली की जानकारी ली।

विद्यालय के डायरेक्टर एसके शर्मा, मैनेजर अर्चना शर्मा और प्रधानाचार्य राजीव शर्मा ने दल का स्वागत किया। जापानी मेहमानों ने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से अंग्रेजी में बातचीत की और पढ़ाई से संबंधित जानकारी साझा की। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने भारतीय वेशभूषा में सांस्कृतिक और देशभक्ति गीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। दल के सदस्यों ने कार्यक्रमों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।

उन्होंने विद्यालय परिसर के साथ जागोस गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों के रहन-सहन को भी करीब से जाना। इस दौरान जापानी मेहमानों ने दाल, चावल, चपाती, मट्ठा, गुड़, अमरूद और पपीते सहित पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया और भारतीय खानपान की प्रशंसा की।