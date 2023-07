Baghpat: बागपत में काजी के इमाम बेटे से जबरन लगवाए जय श्रीराम के नारे, दी जान से मारने की धमकी, दो गिरफ्तार

Baghpat News- शहर काजी के बेटे एवं इमाम से तीन युवकों ने जबरन जय श्रीराम के नारे लगवाए। विरोध करने पर मारपीट कर तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके विरोध में शहर काजी समेत मुस्लिम समाज के लोगों ने एसपी से शिकायत की। वहीं पुलिस ने तीन आरोपी युवकों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है।

बागपत, जागरण संवाददाता: शहर काजी के बेटे एवं इमाम से तीन युवकों ने जबरन जय श्रीराम के नारे लगवाए। विरोध करने पर मारपीट कर तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके विरोध में शहर काजी समेत मुस्लिम समाज के लोगों ने एसपी से शिकायत की। वहीं, पुलिस ने तीन आरोपी युवकों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। बागपत के शहर काजी हबीबुर्रहमान ने पुलिस अफसरों को बताया कि उनके बेटे हाजी मुजीबुर्रहमान एक मस्जिद के इमाम हैं। मुजीबुर्रहमान मंगलवार रात करीब नौ बजे मस्जिद में नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में दूसरे समुदाय के तीन युवकों ने मुजीबुर्रहमान को रोककर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। फिर जय श्रीराम के नारे लगाने का दबाव बनाने लगे। आपत्ति करने पर गाली-गलौज कर मारपीट की तथा तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी दी। जबरन जय श्रीराम के नारे लगवाए गए। आरोपी गले में भगवा गमछा डाले हुए थे। वहीं, घटना के विरोध में बुधवार को शहर काजी व मुस्लिम समाज के लोग कार्यालय पहुंचकर एसपी अर्पित विजयवर्गीय से मिले। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एक स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। एसपी का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। फुटेज में दिखाई दिए आरोपी राहुल व जितेंद्र निवासी पुराना कस्बा बागपत को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Edited By: Shivam Yadav