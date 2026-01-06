पुलिसवालों ने शराब पीकर किया हंगामा, मारपीट और दी धमकी, चारों गिरफ्तार, पहले भी मचा चुके हैं उत्पात

जागरण संवाददाता,बागपत। किराए के कमरे में शराब पीकर हंगामा करने का विरोध पर महिला व उनके ससुर से मारपीट कर धमकी देने के मामले में चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कराया गया है। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सूरज कुमार राय पहले ही उन्हें निलंबित कर चुके हैं।

बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया था कि उनके घर के एक कमरे में चार पुलिसकर्मी किराए पर रहते हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मी दिनभर शराब पीकर गंदगी फैलाते और हंगामा करते हैं। समझाने के बाद भी पुलिसकर्मी अपनी आदतों से बाज नहीं आए।

कमरे का किराया मांगने पर शराब के नशे में उसके साथ अभद्रता की। रविवार को ससुर ने कमरा खाली करने के लिए बोला तो पुलिसकर्मियों ने मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। ससुर को गाली-गलौज करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई।