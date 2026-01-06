Language
    पुलिसवालों ने शराब पीकर किया हंगामा, मारपीट और दी धमकी, चारों गिरफ्तार, पहले भी मचा चुके हैं उत्पात

    By KAPIL KUMAREdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:14 PM (IST)

    Baghpat News : बागपत में किराए के कमरे में शराब पीकर हंगामा करने, मारपीट और धमकी देने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सूरज ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता,बागपत। किराए के कमरे में शराब पीकर हंगामा करने का विरोध पर महिला व उनके ससुर से मारपीट कर धमकी देने के मामले में चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कराया गया है। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सूरज कुमार राय पहले ही उन्हें निलंबित कर चुके हैं।

    बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया था कि उनके घर के एक कमरे में चार पुलिसकर्मी किराए पर रहते हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मी दिनभर शराब पीकर गंदगी फैलाते और हंगामा करते हैं। समझाने के बाद भी पुलिसकर्मी अपनी आदतों से बाज नहीं आए।

    कमरे का किराया मांगने पर शराब के नशे में उसके साथ अभद्रता की। रविवार को ससुर ने कमरा खाली करने के लिए बोला तो पुलिसकर्मियों ने मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। ससुर को गाली-गलौज करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई।

    सोमवार को जांच करने गई पुलिस के सामने भी आरोपित पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में हंगामा किया। वहीं किसी ने हंगामा करते समय पुलिसकर्मियों का मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया था। मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंच गया था। एसपी सूरज कुमार राय ने रात में ही हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, कपिल शर्मा, प्रत्यक्ष व गौरव कुमार को निलंबित कर दिया था। बाद में पीड़ित महिला ने आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी।

    उधर कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार का कहना है कि इस मामले में गाली-गलौज, मारपीट व धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपित पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    चार माह पहले लाइन में मचाया था उत्पात

    हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, कपिल शर्मा व गौरव कुमार ने एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ मिलकर गत सितंबर माह में रिजर्व पुलिस लाइन में शराब पीकर उत्पात मचाया था। आरआइ राधेश्याम ने उनका जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर एसपी को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर एसपी ने चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। उसके बाद भी पुलिसकर्मी अपने हरकतों से बाज नहीं आए।