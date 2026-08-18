Family ID: सरकारी कागजों में 'छोटे' हुए परिवार, मेरठ मंडल के जिलों में हजारों लोगों की पारिवारिक पहचान गायब

जहीर हसन, बागपत। सरकारी रिकार्ड में बागपत के परिवार अचानक छोटे हो गए, लेकिन गड़बड़झाला पकड़ में आया तो खलबली मच गई। बागपत जिले के 47 हजार परिवारों के हजारों सदस्यों को फैमिली आइडी में शामिल ही नहीं किया गया।

मंडल के अन्य जिलों में बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर में भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर छूटे सदस्यों को भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। इसे गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने छूटे सदस्यों को फैमिली आइडी में शामिल कराने का निर्देश दिया है।

फैमिली आइडी एक विशिष्ट पहचान पत्र है, जो प्रत्येक परिवार का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए जारी किया जाता है। फैमिली आइडी में 12 अंकों का नंबर दिया जाता है। आने वाले समय में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने को फैमिली आइडी अनिवार्य होगी। यह बिल्कुल आधार कार्ड की तरह है।

शासन ने बागपत में प्रथम चरण में 58 हजार सात परिवारों की फैमिली आइडी कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया हुआ है। अब 47 हजार 405 परिवारों की फैमिली आइडी बन गई, लेकिन फैमिली आइडी बनाने में बड़ी लापरवाही सामने आई है।

मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने डीएम तथा सीडीओ को भेजे पत्र में कहा कि फैमिली आइडी में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। प्रदेश का औसत फैमिली साइज चार सदस्यों का है, लेकिन बागपत में जिनकी फैमिली आइडी बन गई उनके परिवार का औसत साइज 2.30 है। यानी एक परिवार में ढाई लोगों से भी कम का औसत है।

मंडलायुक्त ने अधिकारियों को चेताया कि अब फैमिली आइडी की भौतिक प्रगति के साथ फैमिली साइज भी रैंकिंग में शामिल किया। जिन जिलों में परिवार के सभी सदस्य फैमिली आइडी में शामिल नहीं किए गए, वे रैंकिंग में नीचे आ गए। छूटे सदस्यों को फैमिली आइडी में शामिल कराने का निर्देश दिया है।

यूं अचानक परिवारों का साइज छोटे होने का करिश्मा केवल बागपत में ही नहीं बल्कि मंडल के अन्य जिलों में भी हुआ है। समय रहते मंडलायुक्त ने मामला पकड़ लिया, जिससे सुधार की उम्मीद जगी है। यदि मामला पकड़ में नहीं आता तो भविष्य में हजारों लोगों को समस्या खड़ी हो जाती।

फैमिली आइडी का लाभ एक बार फैमिली आइडी बनने पर सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, पेंशन और सब्सिडी का फायदा बिना दफ्तर के चक्कर काटे सीधे मिलेगा। बार-बार अलग-अलग प्रमाण पत्र या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया तेज और आसान होगी। लोग खुद आनलाइन पोर्टल के जरिए देख सकते हैं कि वे किन-किन सरकारी योजनाओं के हकदार हैं।

उत्तर प्रदेश फैमिली आइडी पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, इसलिए फैमिली आइडी अवश्य बनवा लें ताकि भविष्य की राह आसान हो सके। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड हैं, उन्हें फैमिली आइडी बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका राशन कार्ड ही उनकी फैमिली आइडी है।