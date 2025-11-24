दिल्ली-सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर मिली दो नई ट्रेनों की सौगात... रेलमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को दोपहर 1.30 बजे बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही फूलों से लदी दोनों ट्रेनें बड़ौत रेलवे स्टेशन से दिल्ली और शामली के लिए रवाना हो गईं। दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर यह दैनिक यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा रेलमंत्री और केंद्रीय मंत्री जयन्त चौधरी ने चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी बड़ौत के चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल पहुंचे और स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों बड़ौत रेलवे पर पहुंचे और दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक ट्रेन दिल्ली और दूसरी ट्रेन शामली के लिए रवाना हुईं। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि दोनों ट्रेनों के संचालन से गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों को फायदा होगा। दोनों ही कार्यक्रमों में मंत्रियों का स्वागत किया गया।

बता दें कि बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों को हरी झंडी के इंतजार में सुबह ही फूलों से लदकर स्टेशन पर पहुंच गई थीं। बस शुभारंभ का इंतजार था। दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर यह दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी सौगात होगी।