    दिल्ली-सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर मिली दो नई ट्रेनों की सौगात... रेलमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर रेल मंत्री ने दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इन ट्रेनों के शुरू होने से दिल्ली और सहारनपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इससे यात्रियों के समय की बचत होगी और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह कदम दिल्ली-सहारनपुर रूट पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

    बड़ौत में ट्रेन के लोकार्पण अवसर पर मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी व अन्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को दोपहर 1.30 बजे बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही फूलों से लदी दोनों ट्रेनें बड़ौत रेलवे स्टेशन से दिल्ली और शामली के लिए रवाना हो गईं। दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर यह दैनिक यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा रेलमंत्री और केंद्रीय मंत्री जयन्त चौधरी ने चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया।

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी बड़ौत के चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल पहुंचे और स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों बड़ौत रेलवे पर पहुंचे और दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक ट्रेन दिल्ली और दूसरी ट्रेन शामली के लिए रवाना हुईं। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि दोनों ट्रेनों के संचालन से गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों को फायदा होगा। दोनों ही कार्यक्रमों में मंत्रियों का स्वागत किया गया।

    बता दें कि बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों को हरी झंडी के इंतजार में सुबह ही फूलों से लदकर स्टेशन पर पहुंच गई थीं। बस शुभारंभ का इंतजार था। दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर यह दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी सौगात होगी।

    यह है यात्रियों की प्रमुख मांग
    -ट्रेनों का नियमित और समय पर संचालन सुनिश्चित करना।
    -नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत हो, जिससे आवागमन बेहतर हो सके।

    -रेल पुलिस द्वारा यात्रियों में शराब पीने और अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई।
    -रेलमार्ग के रख-रखाव और तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान।
    -वंदे भारत ट्रेन जैसी आधुनिक और तेज सेवा की शुरुआत।