प्रेम विवाह करने पर दंपती को आठ दिन में गांव छोड़ने का फरमान, पंच बोले- शादी करके नहीं रह सकते गांव में

संवाद सूत्र, दाहा (बागपत)। प्रेम विवाह कर गांव में आकर रहना दंपती को महंगा पड़ गया। इसको लेकर हुई पंचायत में फरमान सुनाया गया कि आठ दिन में दंपती गांव छोड़कर चला जाए। इस तरह किसी को गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। दंपती के कृत्य से युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

दोघट के एक गांव निवासी युवक प्राइवेट नौकरी करता है। उसका पड़ोस की दूसरी जाति की युवती से प्रेम प्रसंग हो गया। वह चार माह पूर्व युवती को लेकर चला गया था। युवती के स्वजन के आपत्ति करने पर एक सप्ताह के बाद युवती को उसके स्वजन को सौंप दिया गया था, जिनके द्वारा युवती को रिश्तेदारी में भेज दिया गया था।

कुछ दिनों बाद युवक और युवती दोबारा चले गए और कोर्ट मैरिज कर दोनों बाहर रहने लगे थे। दो सप्ताह से दंपती गांव में आकर रहने लगा था। इस पर युवती के स्वजन ने आपत्ति की। दो दिन पहले दंपती गांव से बाहर चला गया। इसको लेकर बुधवार को क्षेत्रवासियों की गांव के एक मकान में पंचायत हुई, जिसमें पंचों ने पूरे मामले की जानकारी लेते हुए निर्णय लिया कि यह दंपती गांव से बाहर रहेगा, जिसे गांव में नहीं रहने दिया जाएगा।

इसमें शामिल हुए युवक के स्वजन ने पंचायत से पांच दिन का समय मांगा तो पंचों ने उन्हें आठ दिन का समय देते हुए कहा कि इस अवधि में दंपती गांव से बाहर कहीं भी रहें, लेकिन गांव में नहीं रहेंगे। उधर, दोघट थाना प्रभारी केवल सिंह का कहना है कि गांव में कुछ लोगों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो कोई नहीं मिला।

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