48 घंटे में पांच मौत... बागपत के गांव बिनौली में पसरा शोक, ग्रामीण हतप्रभ हैं व स्वजन गमजदा

संवाद सूत्र, बिनौली (बागपत)। जनपद के प्रमुख गांव बिनौली में 48 घंटे के भीतर दो महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत होने से शोक की लहर है। इस तरह हुई मौतों से ग्रामीण भी गमजदा हैं।

बिनौली गांव में शुक्रवार सुबह सब्जी विक्रेता 60 वर्षीय जगमोहन शर्मा की हल्का बुखार आने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्वजन उसे मेरठ ले गए, जहां सुभारती हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

शुक्रवार रात 42 वर्षीय महिला सुमन की बुखार के बाद रक्त प्रवाह अत्यधिक कम होने के कुछ देर बाद ही मौत हो गई। उधर, शाम के समय 59 वर्षीय महिला संतोष की मौत हो गई। शनिवार सुबह पहले 56 वर्षीय धामा की अचानक हालत बिगड़ गई। जिसके बाद स्वजन उसे बिनौली सीएचसी पर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।