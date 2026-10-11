ओवरब्रिज पर कटा केक; शैंपेन उड़ाकर मनाया गया बर्थ-डे... यातायात बाधित, पुलिस बोली-घटना की जानकारी ही नहीं

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। शहर के बिनौली रोड ओवरब्रिज पर बाइक लेकर पहुंचे युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। युवकों ने सड़क पर ही केक काटकर जश्न मनाया। इस दौरान शोर-शराबे के कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना ने शहर की यातायात व्यवस्था और पुलिस की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार की रात लगभग आठ बजे युवक बाइक लेकर ओवरब्रिज पर पहुंचे और सड़क पर ही जन्मदिन का जश्न मनाने लगे। इस दौरान युवकों ने हल्ला मचाया और केक काटा। शैंपेन उड़ाने के बीच सड़क पर गतिविधियां जारी रहीं। ओवरब्रिज से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई और यातायात प्रभावित रहा।