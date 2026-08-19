39 साल में बागपत से निकले सात अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी, अब चमके निशानेबाज अखिल श्योराण

राजीव पंडित, बागपत। खेल सुविधाओं के घोर अभाव के बावजूद बागपत के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जिले के खिलाड़ियों की उपलब्धियों में अब एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है।

अंगदपुर गांव के निशानेबाज अखिल श्योराण को अर्जुन अवार्ड मिलने के साथ ही बागपत के खिलाड़ियों को मिलने वाले अर्जुन अवार्ड की संख्या सात पहुंच गई है। खास बात यह है कि इन खिलाड़ियों ने कुश्ती, निशानेबाजी और एथलेटिक्स जैसे अलग-अलग खेलों में देश का नाम रोशन किया है।

बागपत के अर्जुन अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1987 में हुई थी। मलकपुर गांव के रहने वाले एशिया चैंपियन सुभाष पहलवान को तत्कालीन मेरठ जनपद, वर्तमान बागपत, में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड मिला था। इसके बाद मलकपुर के ही पहलवान राजीव तोमर और शौकेंद्र तोमर ने अपनी उपलब्धियों से जिले का गौरव बढ़ाते हुए अर्जुन अवार्ड हासिल किया। एक ही गांव के तीन पहलवानों को कुश्ती में यह प्रतिष्ठित सम्मान मिलना मलकपुर की खेल प्रतिभा का बड़ा प्रमाण है।

इसके बाद, दाहा गांव के पहलवान सुनील राणा ने अर्जुन अवार्ड हासिल किया। इस तरह कुश्ती में बागपत के चार खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। वहीं निशानेबाजी में जौहड़ी गांव के विवेक सिंह ने यह सम्मान हासिल किया।

अब अंगदपुर के निशानेबाज अखिल श्योराण को अर्जुन अवार्ड मिलने से निशानेबाजी में भी जिले की उपलब्धियों का सिलसिला आगे बढ़ा है। जौहड़ी और अंगदपुर गांव सटे हुए हैं। खेकड़ा के दिव्यांग एथलीट अंकुर धामा ने भी अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर अर्जुन अवार्ड हासिल किया। उन्होंने साबित किया कि शारीरिक चुनौतियां प्रतिभा और हौसले के सामने बाधा नहीं बन सकतीं।

सुविधाएं कम, उपलब्धियां बड़ी बागपत में खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं अपेक्षाकृत कम मिलती हैं। इसके बावजूद यहां की मिट्टी से निकले खिलाड़ियों ने देश-विदेश में अपनी पहचान बनाई है। गांवों के अखाड़ों से लेकर निशानेबाजी और एथलेटिक्स तक खिलाड़ियों ने मेहनत और लगन के दम पर उपलब्धियां हासिल की हैं।