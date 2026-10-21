प्रमोद हत्याकांड: प्रेमी से कराई पति की हत्या, WhatsApp पर अपडेट लेती रही पत्नी; दोनों आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। प्रमोद हत्याकांड का पुलिस ने राजफाश करते हुए उसकी पत्नी उर्मिला और प्रेमी सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस का कहना है कि दोनों के प्रेम-प्रसंग का पता उर्मिला के बेटे को चल गया था, जिसके बाद वह प्रेमी के साथ देहरादून में रहना चाहती थी। इसलिए पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। सिकंदर ने खेत में प्रमोद की हत्या कर दी थी। पूरी घटना की जानकारी उर्मिला वाट्सएप पर ले रही थी।

कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि 18 अक्टूबर की रात गांव कोताना निवासी 50 वर्षीय किसान प्रमोद सिंह गांव में ही रामलीला देखने गए थे, लेकिन रातभर वापस नहीं लौटे। 19 अक्टूबर की सुबह उनका शव उन्हीं के खेत में पड़ा मिला।

प्रमोद के भाई विनोद ने रंजिशन चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन घटनास्थल की लोकेशन देखने के बाद पुलिस ने दूसरे बिंदुओं पर जांच शुरू की। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि 20 अक्टूबर को प्रमोद के स्वजन ने ही कुछ ऐसी जानकारी दी कि प्रमोद की दुकान में काम करने वाले गांव के ही बाइक मैकेनिक सिकंदर उर्फ काला और प्रमोद की पत्नी उर्मिला के मोबाइलों की काॅल डिटेल और वाट्सएप पर मैसेज खंगाले गए।

इसके बाद पता चला कि प्रेम-प्रसंग में उर्मिला ने सिकंदर से अपने पति की हत्या कराई। वारदात के दौरान वह अपने प्रेमी से वाट्सएप पर घटना की जानकारी लेती रही और अंतिम सांस तक उस पर बोतल से वार करने और गला दबाने के मैसेज भी करती रही। मौत की सटीक जानकारी के बाद ही उर्मिला ने प्रेमी को वापस आने के लिए कहा।

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि उर्मिला ने कुछ मैसेज डिलीट कर दिए, लेकिन सिकंदर ने उनके स्क्रीनशाट ले रखे थे। यही मैसेज और काॅल डिटेल राजफाश का कारण बने। उधर, बुधवार तड़के लुहारी में पुलिस मुठभेड़ में सिकंदर घायल हो गया। इसके बाद घर से उर्मिला को भी गिरफ्तार कर लिया।