29 पायदान पीछे खिसका बागपत!... मतलब; सिस्टम के दावे कागजी थे और सच आ गया सामने

जागरण संवाददाता, बागपत। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2025 की रिपोर्ट जारी होते ही बागपत में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सिस्टम के कागजी दावों और जमीनी सच सामने आते देर नहीं लगी। कूड़े-कचरे के ढेर में दबी गलियां, रास्तों में जलभराव, तालाबों की दम घोंटू सड़ांध, कूड़ा कलेक्शन के बजाय ई-रिक्शाओं में ढुलता पशुओं का चारा और गांवों में चप्पे-चप्पे पर नदारद सफाई ने सर्वेक्षण टीम के सामने तंत्र की नाकामी की पोल खुलकर सामने आ गई।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने गत सप्ताह स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बागपत का प्रदेश में 32वां स्थान आया है लेकिन पिछली बार तृतीय स्थान था। स्वच्छता में पिछली बार के मुकाबले बागपत 29 पायदान पीछे खिसक गया। स्वच्छ भारत मिशन से बागपत की 244 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने के लिए लाखों-करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तय समय के दो साल बाद भी 78 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस बनाकर माडल गांव का दर्जा नहीं दिला पाए।

30 करोड़ रुपये से 238 गांवों में बने कूड़ा प्रबंधन केंद्रों पर न केवल ताला लटका है बल्कि किसी की दीवार ध्वस्त हो गई तो किसी की छत। घास-फूंस तथा झाड़-झंखाड़ से दबे कूडृ़ा प्रबंधन केंद्रों तक न कूड़ा-कचरा पहुंच रहा है और न उसकी छंटाई कर अलग-अलग करने का काम हुआ। गांवों में ग्रे वाटर तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य कागजों में ज्यादा पर जमीन पर कम हुआ है। धरातल पर शाकपिट निर्माण, सिल्टकैचर तथा फिल्टर चेंबर नजर नहीं आते। प्रतिदिन 7.65 करोड़ लीटर ग्रे वाटर गलियों व नालियों में बह रहा है।

ग्रे वाटर में आधे से ज्यादा पानी के साथ कूड़ा-कचरा तथा पालीथिन बहकर तालाबों में समाकर प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम सिसाना में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर कूड़े का ढेर तथा निवाड़ा गांव में इंडस्ट्रियल एरिया के रास्ते पर बेशुमार पड़ा कचरा ग्राम पंचायत तथा स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोलता नजर आ रहा है। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर काठा, बावली, सरूरपुर कलां तथा मेरठ-बागपत-नेशनल हाईवे पर हमीदाबाद गांव में ही सड़क किनारे कूड़े-कचरे के ढेर पड़े देखे जा सकते हैं।