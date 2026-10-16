बागपत में जलेगा 50 फीट का रावण, 500 बमों के धमाकों से गूंजेगा मैदान

संवाद सूत्र, दाहा। कस्बा दोघट में चल रही रामलीला के लिए 50 फीट ऊंचा रावण तैयार कराया जा रहा है, जिसके अंदर 500 आतिशबाजी बम के धमाके की गूंज दूर तक सुनाई देगी। कारीगर 20 अक्टूबर को गांधी इंटर कालेज दोघट के फील्ड में तैयार कर रावण के पुतले को खड़ा करेंगे।

कस्बा दोघट में चल रही रामलीला के लिए कस्बे के बाहरी छोर पर एक ग्राउंड में एक सप्ताह से रावण का पुतला तैयार कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार इस्लाम समेत छह सात कारीगर कार्य करने में जुटे हुए हैं।