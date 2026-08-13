बागपत में खौफनाक वारदात: पुजारी ने कराई दो दोस्तों की हत्या, मंदिर परिसर में ही दफन कर दिए शव
बागपत में एक पुजारी ने दिव्यांग अंकुर और उसके दोस्त इसरार की हत्या कराकर शव गणेश मंदिर परिसर में गड़वा दिए। पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर 20 दिन बा ...और पढ़ें
HighLights
पुजारी ने दिव्यांग अंकुर और दोस्त इसरार की हत्या कराई।
शव लहचौडा गांव के गणेश मंदिर परिसर में गड़वाए गए।
पुलिस प्रेम प्रसंग सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बागपत। सिंगोली तगा गांव में बीस दिन से लापता दिव्यांग अंकुर और उसके दोस्त इसरार की एक पुजारी ने हत्या करा दी और शव लहचौडा गांव स्थित गणेश मंदिर परिसर में गड़वा दिए। पुलिस ने एक आरोपित उज्ज्वल पांचाल की निशानदेही पर गुरुवार सुबह दोनों शव बरामद कर लिए।
मंदिर के बाहर जुटे ग्रामीण। जागरण
पुलिस के अनुसार, दोनों की हत्या पुजारी नरेश नाथ निवासी काशीपुर उत्तराखंड ने अपने नाबालिग करीबी और दो अन्य के साथ मिलकर 25 जुलाई को करवा दी थी। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग सहित कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है।
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