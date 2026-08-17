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स्वतंत्रता दिवस पर जश्न में डूबी बागपत पुलिस, कोतवाली प्रभारी के साथ जमकर किए डांस

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Updated: Mon, 17 Aug 2026 01:56 AM (IST)

स्वतंत्रता दिवस पर बागपत की खेकड़ा कोतवाली में पुलिसकर्मियों ने ध्वजारोहण के बाद देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस किया। कोतवाली प्रभारी आशीष कुमार के साथ पुलिसकर्मियों के डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

स्वतंत्रता दिवस पर बागपत पुलिस जश्न में डूबी।

स्वतंत्रता दिवस पर बागपत पुलिस जश्न में डूबी।

HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस पर खेकड़ा कोतवाली में पुलिसकर्मियों ने किया डांस।

  2. कोतवाली प्रभारी आशीष कुमार भी डांस में हुए शामिल।

  3. पुलिस के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।

संवाद सहयोगी, खेकड़ा (बागपत)। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को पूरा देश जश्न में डूबा था। बागपत जिले में सुबह से कहीं प्रभातफेरी निकाली जा रही थी तो कहीं देशभक्ति की धुनों पर बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। स्कूल-कालेज के साथ ही पुलिस व प्रशासनिक कार्यालयों पर अफसरों ने ध्वजारोहण किया।

खेकड़ा कोतवाली में ध्वजारोहण के बाद देश भक्ति के गीत बजने शुरू हुए तो पुलिसकर्मी अपने आप को रोक नहीं पाए और कोतवाली प्रभारी आशीष कुमार के साथ जमकर डांस किया।

यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। किसी ने पुलिसकर्मियों के डांस का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस का डांस का यह वीडियो तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है और लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

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