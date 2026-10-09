पंचायत का फरमान! कोर्ट मैरिज करने वाले प्रेमी युगल के गांव में घुसने पर रोक, संपत्ति से भी होगा बेदखल

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत) : कश्यप समाज के लोगों की वाजिदपुर गांव में हुई पंचायत में कोर्ट मैरिज करने वाली महिला और युवक के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। महिला और युवक के रिश्तेदारों व ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत ने यह फैसला लिया। युवक के स्वजन ने उसे संपत्ति से बेदखल करने का भी एलान किया।

बागपत कोतवाली क्षेत्र के नौरोजपुर गांव की रहने वाली युवती की कुछ समय पहले दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में शादी हुई थी। वाजिदपुर गांव में उसके मामा रहते हैं, जिसके चलते उसका वहां आना-जाना था। लगभग डेढ़ महीने पहले मामा के पड़ोस में रहने वाले अपनी ही बिरादरी के एक युवक से उसका संपर्क हो गया। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग हो गया। स्वजन के विरोध के बीच दोनों घर से चले गए और कोर्ट मैरिज कर बाहर रहने लगे। इसके बाद महिला के स्वजन की ओर से युवक के खिलाफ दोघट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस के मुताबिक महिला को बरामद करने के बाद उसके अदालत में बयान कराए। अदालत में महिला ने युवक के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद से वह युवक के साथ रह रही है।