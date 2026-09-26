बागपत में ओवरब्रिज का ट्रायल अक्टूबर में, सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने परखी निर्माण कार्य की प्रगति
सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने बागपत के टटीरी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और गुणवत्ता पर जोर दिया।
HighLights
सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने ओवरब्रिज का निरीक्षण किया।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
ओवरब्रिज का ट्रायल अक्टूबर माह में होने की संभावना है।
संवाद सूत्र, अग्रवाल मंडी टटीरी (बागपत)। सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने शनिवार को कस्बा टटीरी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज के निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
ओवरब्रिज क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है। निर्माण के दौरान लोगों की सुरक्षा और व्यापारियों की आवाजाही में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सांसद ने निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण कर कंपनी के इंजीनियर सुनील झा से निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और आगामी कार्ययोजना तथा अक्टूबर माह में संभावित ट्रायल को लेकर जानकारी ली।
इस दौरान लोगों ने भी ओवरब्रिज से जुड़ी समस्याओं और आवागमन को लेकर सांसद के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ओवरब्रिज का ट्रायल अक्टूबर में संभावित है।