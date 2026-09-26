बागपत में ओवरब्रिज का ट्रायल अक्टूबर में, सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने परखी निर्माण कार्य की प्रगति

संवाद सूत्र, अग्रवाल मंडी टटीरी (बागपत)। सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने शनिवार को कस्बा टटीरी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज के निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

ओवरब्रिज क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है। निर्माण के दौरान लोगों की सुरक्षा और व्यापारियों की आवाजाही में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सांसद ने निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण कर कंपनी के इंजीनियर सुनील झा से निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और आगामी कार्ययोजना तथा अक्टूबर माह में संभावित ट्रायल को लेकर जानकारी ली।