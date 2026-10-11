बागपत में ओवरब्रिज पर जल्द ही फर्राटा भरेंगे वाहन, निर्माण कार्य को दिया जा रहा अंतिम रूप

संवाद सूत्र, अग्रवाल मंडी टटीरी (बागपत)। कस्बा टटीरी स्थित निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज पर जल्द ही वाहनों का आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही निर्माण से संबंधित अन्य जरूरी कार्यों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

शुक्रवार को भाकियू के जिला प्रवक्ता चौधरी हिम्मत सिंह ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। ओवरब्रिज के ऊपरी हिस्से पर काली सड़क बनने के बाद इसके जल्द चालू होने की संभावना बढ़ गई है। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित स्तर पर तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। ओवरब्रिज शुरू होने से कस्बे के लोगों के साथ ही आसपास के गांवों से आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी काफी सुविधा मिलेगी।