मुस्लिम बच्चों पर हिन्दू समुदाय के बच्चों को पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाने का आरोप, बिफरे स्वजन... खूब हुआ हंगामा

संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। ढिकौली गांव के प्राथमिक विद्यालय नं. दो में पढ़ने वाले हिन्दू समुदाय के बच्चों ने मुस्लिम समुदाय के बच्चों पर पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित बच्चों के स्वजन ने विद्यालय में खूब हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंच मुश्किल से मामला शांत कराया।

ढिकौली के रवि कुमार का छह वर्षीय बेटा और दो बेटियां कक्षा एक और कक्षा दो में पढ़ती हैं। रवि कुमार का आरोप है कि उनके साथ पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के कक्षा दो, कक्षा 4 व कक्षा तीन में पढ़ने वाले बच्चों ने लंच के समय जब उनके बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो आरोप है कि पानी की बोतल में पेशाब मिला दिया, जिसे पीने से बच्चों की तबियत खराब हो गई। बच्चों ने स्वजन को इसकी जानकारी दी।