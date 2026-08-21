बागपत में कुत्ते के काटने के 3 महीने बाद युवक की तड़पकर मौत, ARV टीका न लगवाना पड़ा भारी

जागरण संवाददाता, बागपत। कुत्ते के काटने के तीन माह बाद युवक की मौत हो गई। उसने एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) की डोज नहीं ली थी। 35 वर्षीय अनीस अंसारी फेरी लगाकर बर्तन बेचने का काम करता था। लगभग तीन माह पूर्व उसे आवारा कुत्ते ने काट लिया था।

स्वजन के अनुसार शनिवार को उसे बुखार आया और सांस लेने में परेशानी होने लगी। स्वजन ने उसे मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रेबीज की पुष्टि हुई। वहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। स्वजन उसे जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद उसे दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया।

कुछ देर वहां रहने के बाद वह चिल्लाते हुए दरवाजा तोड़कर भाग निकला। बाद में थकान होने पर सड़क पर लेट गया। स्वजन ने उसे समझाया, तब वह गाड़ी में बैठा। स्वजन उसे गजरौला के एक अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। अनीस के एक बेटा और एक बेटी है।

रेबीज से मौत होने पर परिवार को एआरवी लगवाना जरूरी डिप्टी सीएमओ डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि परिवार में किसी की कुत्ते अथवा बंदर के काटने से मौत हो गई है तो तत्काल सभी को एआरवी लगवाना चाहिए। पीड़ित स्वजन के बीच रहा था, जिससे रेबीज फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

यह बरतें सावधानी जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. श्रवण कुमार ने बताया कि कुत्ते के काटने पर सबसे पहले घाव को 10 से 15 मिनट तक बहते हुए साफ पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं, ताकि कुत्ते की लार और वायरस निकल जाए। इसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाकर एआरवी और टिटनेस का टीका लगवाएं।