एलिवेटेड रोड पर किशोर दौड़ा रहा था ट्रक, हुआ हादसा... बाल-बाल बची जान
बागपत में एलिवेटेड रोड पर घने कोहरे में एक किशोर द्वारा चलाए जा रहे ईंटों से लदे ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा टल गया। किशोर ट्रक की बॉडी और स्टीयरिंग क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागपत। पुलिस और परिवहन विभाग की अनदेखी से एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा होने से टल गया। घने कोहरे में ईंटों की ढुलाई करने वाले ट्रक को एक किशोर दौड़ा रहा था और उसका पिता बराबर में बैठा हुआ था। ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक अन्य ट्रक से टकरा गया।
चालक किशोर ट्रक की बाडी और स्टीयरिंग के बीच में फंस गया। उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। उसका पिता भी घायल हुआ। बड़ी मशक्कत कर उसे ट्रक से निकाला गया। गनीमत रही कि अन्य वाहनों के बीच में दूरी थी, वरना कई वाहनों के टकराने से बड़ी दुर्घटना हो जाती। हादसे के कारण करीब डेढ़ घंटा जाम रहा। इससे वाहनों की करीब तीन किमी लंबी लाइन लगी। यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा।
दिल्ली की ओर से बागपत की तरफ शनिवार सुबह करीब 6.15 बजे एलिवेटेड रोड पर खाली ट्रक दौड़ रहा था। ग्राम डूंडाहेड़ा से आगे पहुंचने पर ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक अन्य ट्रक से टकरा गया। इससे ट्रक का केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक चालक बाडी और स्टीयरिंग के बीच में फंस गया।
उसकी चीख सुनकर अन्य वाहनों में सवार यात्री ट्रक के पास पहुंचे तो चालक करीब 14 वर्षीय किशोर को देख हैरान रह गए। उसका पिता बराबर में बैठा हुआ था। यात्रियों ने चालक किशोर को ट्रक से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। रस्सी की मदद से लोगों ने करीब एक घंटा कड़ी मशक्कत कर चालक किशोर को ट्रक से बाहर निकाला। तब तक रोड पर वाहनों की लंबी लाइन लग चुकी थी। घायलों को निजी अस्पताल भेजा गया।
क्षतिग्रस्त ट्रक को एक तरफ किया। इसके बाद वाहनों का आवागमन सुचारू हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सर्दी और कोहरे के कारण यात्रियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा।
वीडियो बना किया प्रसारित
हादसे के बाद ट्रक में फंसे चालक किशोर का यात्रियों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया।
जांच कर कार्रवाई की जाएगी
कोहरे में ईंट की ढुलाई करने वाला ट्रक एक अन्य ट्रक से टकराया, जिसे बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का किशोर चला रहा था। उसका पिता पास में ही बैठा था। पिता-पुत्र दोनों घायल हुए। उनका निजी अस्पताल में उपचार हुआ। इस मामले में जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।-प्रभाकर कैंतुरा, प्रभारी खेकड़ा थाना
