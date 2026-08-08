बागपत में दो भाइयों की हत्या में पड़ोसी परिवार के दो लोगों को उम्रकैद, ट्रॉली हटाने को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, बागपत। रास्ते से ट्रॉली हटाने को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों की हत्या के मामले में अदालत ने पड़ोस के एक परिवार के दो व्यक्तियों को उम्रकैद तथा तीसरे व्यक्ति को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिमों में दो सगे भाई शामिल हैं। नौ आरोपित व्यक्ति दोषमुक्त किए गए है। दो नाबालिगों की पत्रावली किशोरी न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

एडीजीसी गगन गौड व वादी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है खिंदौड़ा में रास्ते से ट्रैक्टर की ट्राली हटाने को लेकर विवाद होने पर किसान भोपाल सिंह के परिवार पर पांच मई 2020 को पड़ोस के ही कुछ व्यक्तियों ने लाठी, बलकटी, फरसे से हमला किया था। इसमें भोपाल सिंह की धारदार हथियार के प्रहार से मौके पर ही मौत हो गई थी। उनके भाई कालूराम की घटना से चार दिन बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।