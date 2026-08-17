बागपत में हेड कांस्टेबल की मासूम बेटी से दुष्कर्म का प्रयास, मुठभेड़ में 25 हजारी डिलीवरी ब्वॉय गिरफ्तार

संवाद सूत्र, अमीनगर सराय। हेड कांस्टेबल की सात वर्षीय बेटी को खेत में ले जाकर डिलीवरी ब्वॉय ने दुष्कर्म का प्रयास किया। इससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त हुआ। वहीं पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद 25 हजार रुपये के इनामी आरोपित डिलीवरी ब्वॉय को गिरफ्तार किया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने से दारोगा की जान बची।

यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल, सिंघावली अहीर थाना के एक गांव के निवासी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि छोटे भाई के पैर में दर्द रहता है, जिनके लिए आनलाइन दर्द निवारक तेल का आर्डर किया था। 15 अगस्त की दोपहर डिलीवरी ब्वॉय घर पहुंचा। उस समय उनकी सात वर्षीय बेटी, जो कक्षा दो की छात्रा है, घर के बाहर खेल रही थी।

आरोप है कि डिलीवरी ब्वॉय बेटी को बहलाकर बाइक पर बैठाकर घर से करीब 200 मीटर दूर खेतों में ले गया, जहां पर बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने पर ग्रामीण को आते देख आरोपित फरार हो गया।