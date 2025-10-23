बागपत में दर्दनाक हादसा: ईंट भट्ठे की दीवार गिरी, मुनीम और श्रमिक की मौत

जागरण संवाददाता, बागपत। चांदीनगर थाना क्षेत्र के गौना गांव में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से मुनीम और एक श्रमिक की मौत हो गई। दो श्रमिक घायल हो गए। गौना गांव में महादेव ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा है।

यहां नई ईंटें बनाकर खड़ी की गई दीवार गिर गई। उस समय तीन श्रमिक ट्रक में ईंट भर रहे थे और मुनीम वहीं मौजूद था। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। तब तक 50 वर्षीय श्रमिक राजेन्द्र निवासी निस्तौली जिला गाजियाबाद की मौत हो चुकी थी।