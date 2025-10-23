Language
    बागपत में दर्दनाक हादसा: ईंट भट्ठे की दीवार गिरी, मुनीम और श्रमिक की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    बागपत के गौना गांव में ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में मुनीम और एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक श्रमिक गाजियाबाद के निस्तौली गांव का रहने वाला था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बागपत। चांदीनगर थाना क्षेत्र के गौना गांव में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से मुनीम और एक श्रमिक की मौत हो गई। दो श्रमिक घायल हो गए। गौना गांव में महादेव ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा है।

    यहां नई ईंटें बनाकर खड़ी की गई दीवार गिर गई। उस समय तीन श्रमिक ट्रक में ईंट भर रहे थे और मुनीम वहीं मौजूद था। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। तब तक 50 वर्षीय श्रमिक राजेन्द्र निवासी निस्तौली जिला गाजियाबाद की मौत हो चुकी थी।

    मुनीम दिनेश यादव निवासी गौना की भी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घायल मजदूर टिर्री और पल्लू निवासी निस्तौली गाजियाबाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।