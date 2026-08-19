नौकरी के नाम पर थाईलैंड-मलेशिया में बंधक बना बाउंसर, 5 लाख से अधिक की ठगी

जागरण संवाददाता, बागपत। नौकरी का झांसा देकर बाउंसर रोहित मोघा को थाईलैंड व मलेशिया में 22 महीने बंधक बनाकर रखा गया। उनसे 5.39 लाख रुपये हड़पे गए। करीब तीन महीने थाईलैंड जेल में बंद रहे, जहां से डिपोर्ट होने के बाद वतन लौटे।

वायदे के बावजूद छह माह आरोपितों ने रुपये नहीं लौटाए। युवक के वहां के इंटरनेट मीडिया पर फोटो प्रसारित हो रहे हैं। इनमें एक फोटो जेल का भी बताया जा रहा है। पीड़ित ने सोमवार को एसपी दफ्तर पहुंचकर एएसपी से शिकायत की। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

ग्राम निरपुड़ा निवासी बाउंसर रोहित मोघा ने बताया कि गांव केे मुस्लिम दो युवकों ने भरोसा दिया था कि उनकी जनपद सहारनपुर के देवबंद निवासी के दो युवकों से अच्छी जान पहचान है, जो ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं तथा विदेशों में नौकरी दिलाते हैं।

मलेशिया में 90 हजार रुपये प्रति माह के वेतन पर चाकलेट पैकिंग की नौकरी दिलाने का वायदा किया। कई बार मोबाइल काल की। जून 2022 में देवबंद के दोनों युवकों को उनके घर पर लेकर पहुंचे। उनसे एक लाख रुपये आधार कार्ड, पासपोर्ट की कापी और फोटो लेकर गए।

इसके बाद नौकरी लगवाने और मलेशिया भेजने के लिए नगद व आनलाइन रुपये लेते रहे। 28 दिसंबर 2022 को वर्क परमिट वीजा की जगह एक माह का टूरिस्ट वीजा बनवाकर थाईलैंड भेजा गया। थाईलैंड पहुंचने पर आरोपित दो युवकों ने उनका पासपोर्ट छीन लिया और एक कमरे में बंधक बनाकर रखा।

आपत्ति करने पर उनकी पिटाई की गई। अवैध तरीके से बार्डर पार कराकर मलेशिया भेजने और वर्क परमिट वीजा बनवाने के एवज में एक लाख रुपये वसूले गए। 22 माह तक मलेशिया में बंधक बनाकर रखा गया। अवैध तरीके से मलेशिया से थाईलैंड भेजते समय 10 जुलाई 2024 को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया।

तीन माह जेल में रखने के बाद 25 हजार थाईवाट (थाईलैंड की करेंसी) का जुर्माना लगाकर भारत डिपोर्ट किया। उनसे करीब 5.39 लाख रुपये की ठगी की गई है। घर लौटने पर रुपये का तगादा किया तो छह माह का समय मांगा।