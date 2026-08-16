जैसे बकरियों को मार डाला, वैसे ही तुझे भी मार डालेंगे... सात बकरियों को मारने के बाद पशुपालक को दी धमकी

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। कोताना गांव में पशुपालक के घेर में बंधीं सात बकरियों को धारदार हथियार से वार कर मार डाला गया। मृत बकरियों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद घेर के पास पहुंचे पशुपालक और उसकी पत्नी को भी अज्ञात लोगों ने धमकी दी कि जिस तरह बकरियों को मार डाला, उसी तरह ही जान से मार देंगे सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।

खुर्शीद पुत्र वहीद निवासी कोताना ने बताया कि उसके घेर में नौ बकरियां बंधी थीं। इनमें पांच बकरी के बच्चे थे। रात करीब 11 बजे वह घेर पर पहुंचा तो वहां बकरियों के शव इधर-उधर पड़े थे। सात बकरियों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक घायल बच्चा सुबह जीवित मिल गया। एक अन्य बच्चा गायब था। मृत बकरियों की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई गई है।

पेंचकस और सुआ से वार करने का आरोप

खुर्शीद के मुताबिक बकरियों के शरीर पर धारदार औजार से वार किए गए हैं। उसने आशंका जताई कि आरोपितों ने पेंचकस और सुआ जैसे औजारों से हमला किया। कुछ बकरियों की गर्दन टूटी हुई मिली। घटना के दौरान घेर का गेट बाहर से बंद था।