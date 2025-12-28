दीदी! क्या आप 5वीं पास हैं... हां, तो यह सरकारी नौकरी आपके लिए है

जागरण संवाददाता, बागपत। उप्र ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण महिलाओं के लिए कृषि सखी पदों पर नौकरी का सुनहरा अवसर है। बागपत में 151 कृषि सखी पदों पर नियुक्ति होगी, जिन्हें हर माह हजारों रुपये कमाई होगी। ये न केवल खेती का प्रमोट कर महिला किसानों को लखपति बनाएंगी, बल्कि रसायनयुक्त खाद्यान उत्पादन को बढ़ावा देकर लोगों को जहर खाने से बचाएंगी।

सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में कसर नहीं छोड़ रही है। अब उप्र ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं महिलाओं को खेती को प्रमोट करने को कृषि सखी पदों पर नियुक्ति मिलेगी। कृषि आजीविका सखी पद के लिए 21 से 45 वर्ष आयु की 5वीं से 12वीं पास महिला का चयन होगा।

महिला उसी गांव की मूल निवासी हों, जहां उसकी नियुक्ति होगी। वे अपने गांव में कृषि एवं पशु से संबंधित अच्छा अनुभव व रुचि रखती हों एवं उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अच्छी किसान होनी चाहिए। अच्छा संचार-प्रसार कौशल होने के साथ अच्छी प्रेरक क्षमता होनी चाहिए तथा राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण लेने को तैयार हों। उनके पास अपना स्मार्ट या एंड्राइड फोन हो तथा उसे चलाने में महारत हासिल होनी चाहिए।

कृषि सखी का काम खेती को प्रमोट करना होगा

जैसे हर माह महिला किसानों के लिए कृषि एवं पशु पाठाशला लगाना, मौसम के अनुसार कृषि एवं पशुपालन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा एवं किसनों को तकनीक की जानकारी देना, महिला किसानों की प्रोफाइलिंग करना, भूमि, वार्षिक वर्षा, फसल उत्पादन पैटर्न, सिंचाई स्रोत, मिट्टी की उर्वरता आदि जानकारी रखना होगा। कृषि सखी नर्सरी एवं सीड बैंक के कार्य में सहयोग करना, वैल्यू चैन बनाने में सहयोग करने, महिला किसानों को फसल बीमा सुरक्षा की सुविधा दिलाने व पशु टीकाकरण जैसा काम करेंगी।

महिलाओं को बनाएंगी लखपति

कृषि सखी का महत्वपूर्ण काम खेती-किसानी में लगी महिलाओं में हरेक की सालाना आय एक लाख रुपये प्राप्त करने को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना होगा। रसायनयुक्त खेती को बढ़ावा देना तथा प्राकृतिक खेती के लिए महिला किसानों को प्रेरित करना इनका काम होगा।

यह होगी कमाई

कृषि सखी आजीविका को कार्य आधारित मानदेय मिलेगा, जिससे इन्हें हर माह करीब पांच हजार रुपये की आय होगी। कार्य संतोषजनक नहीं मिलेगा तो उन्हें पद से हटाने का प्रविधान है। कृषि सखी कृषि, उद्यान, सूक्ष्म सिंचाई विभाग के कार्यक्रमों में पैरा-प्रोफेशनल के रूप में शामिल किया जाएगा। इन्हें संबंधित विभागों की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

इनकी होगी नियुक्ति

उप्र ग्रामीण आजीविका मिशन के अपर मिशन निदेशक जयनाथ यादव ने विभाीय उपायुक्त को भेजे पत्र में कहा कि बागपत में 256 कृषि सखी नियुक्त होनी थी, लेकिन अभी तक केवल 105 नियुक्त हुई। बाकी 151 कृषि सखियों की नियुक्ति कराने के लिएनिर्देश दिया है। समूह की दीदियों को लखपति बनाने में कृषि सखी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपायुक्त स्वत: रोजगार राहुल वर्मा ने कहा कि जल्द ही इनकी नियुक्ति कराई जाएगी।