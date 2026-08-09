महज 10 साल का था कार्तिक; दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर 25 मीटर घसीटते ले गई कार, बुझ गया इकलौता चिराग

जागरण संवाददाता, बागपत। कांवड़ सेवा शिविर में जाते समय एक व्यक्ति के इकलौते बेटे को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ग्राम खेड़की के निकट तेज रफ्तार कार टक्कर मारते हुए 25 मीटर घसीटते हुए ले गई। हादसे में बालक की मौत हो गई। कार का साढ़े तीन किमी पीछा भी किया गया, लेकिन पकड़ी नहीं गई। हादसे से गांव में शोक छा गया। लोगों की आंखों से आंसू छलक आए। वहीं पुलिस ने जांच कर बच्चे के शव को कब्जे में लिया।

ग्राम खेड़की के प्रशासक आशीष शर्मा के मुताबिक गांव के रामकुमार उर्फ मोनू ट्रक पर ईंट ढुलाई का कार्य करते हैं। राजकुमार के परिवार व मुहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर गांव के इंटरमीडिएट कालेज के पास कांवड़ सेवा शिविर लगा रखा है। रामकुमार का बेटा 10 वर्षीय कार्तिक शनिवार शाम करीब तीन बजे शिविर में जा रहा था। इसी दौरान बड़ौत की ओर से तेज गति से आई सफेद रंग की हुंडई कार ने कार्तिक को टक्कर मार दी।

करीब 20-25 मीटर घसीटते हुए ले गया। इसके बाद आरोपित चालक कार को लेकर भाग गया, जिसका ग्राम लधवाड़ी मोड़ तक पीछा किया गया, लेकिन कार पकड़ी नहीं गई। वहीं आनन-फानन में बालक को जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने कार्तिक को मृत घोषित किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। उधर, कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि हादसे में बालक की मृत्यु हुई है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।