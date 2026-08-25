VIDEO: बागपत में टोल प्लाजा पर मंत्री जसवंत सैनी के काफिले पर हमला, भाजपाइयों और टोल कर्मियों के बीच मारपीट; कई घायल

जागरण संवाददाता, बागपत। दिल्ली-देहरादून इकोनामिक काॅरिडोर स्थित काठा टोल प्लाजा पर टोल को लेकर बवाल हुआ। जनपद के प्रभारी राज्यमंत्री जसवंत सैनी के काफिले की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई। लात-घूसे, लाठी-डंडे व सरिया चले।

भाजपाइयों के अलावा प्लाजा के आपरेशन मैनेजर व शिफ्ट इंचार्ज घायल हुए। उन्होंने एक-दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। वहीं पुलिस जांच कर रही है।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बागपत के प्रभारी राज्यमंत्री जसवंत सैनी अपने गृह जनपद सहारनपुर से समर्थकों के साथ मंगलवार सुबह इकोनामिक कारिडोर से जा रहे थे।

सुबह 11.40 बजे काठा टोल प्लाजा पर पहुंचने पर उनके काफिले में शामिल गाड़ी सवार भाजपाइयों का टोल को लेकर प्लाजा स्टाफ से विवाद हो गया। उनमें लात, घूसे, लाठी-डंडे व सरिया चले। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इससे भगदड़ मच गई।

काफिले में शामिल मोहम्मद कैप उर्फ भोला निवासी ग्राम शिव दासपुर (सहारनपुर) लहूलुहान हो गए। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। उनके मुताबिक वह अपने चचेरे भाई सामिर, आसिफ, मनव्वर, चाचा पूर्व प्रधान मोहम्मद मुर्तजा के साथ स्कार्पियो में सवार थे। इसी तरह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सहारनपुर जिलाध्यक्ष चौधरी हैदर अली व अन्य लोग होंडा सिटी में सवार थे। टोल जमा करने के बाद स्कार्पियो को थोड़ा आगे खड़ी किया गया।

इसी दौरान तेज रफ्तार एक गाड़ी सायरन बजाते हुए बगैर टोल जमा किए चली गई, जिसका पीछा करते हुए टोल प्लाजा का स्टाफ एक गाड़ी से आया और उन पर लाठी-डंडों और सरिया से हमला कर दिया। उनकी स्कार्पियो, चौधरी हैदर अली की होंडा सिटी व अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उन सभी पर हमला किया गया।

उन्होंने किसी तरह दौड़कर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी ओर टोल प्लाजा मैनेजर अंकित धामा का कहना है कि टोल जमा न करने और बूम बैरियर तोड़ने का विरोध किया तो गाड़ियों में सवार 20-25 लोगों ने स्टाफ पर हमला किया।

आपरेशन मैनेजर डा. बुद्धि प्रकाश पारीक व शिफ्ट इंचार्ज हरीश चंद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में ले जाया गया। डा. बुद्धि प्रकाश पारीक की नाक की हड्डी में फ्रैक्चर मिलने पर जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने मेरठ मेडिकल कालेज के लिए रेफर किया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाते पुलिस से शिकायत की।