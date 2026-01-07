किराए पर घर लेकर खोल दिया अवैध नर्सिंग होम, छापे में फार्मासिस्ट करता मिला भर्ती बच्चों का उपचार, नहीं मिले डाक्टर

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। कोडिन सिरप की सूचना पर एसडीएम और सीएचसी अधीक्षक ने टीम के साथ बड़ौत शहर स्थित नेहरू रोड पर किराए पर लिए एक घर में चल रहे नर्सिंग होम पर छापेमारी की, जहां पर चिकित्सक की गैर मौजूदगी में नर्सिंग होम संचालक फार्मेसिस्ट बच्चों का उपचार करता हुआ मिला।

यहां केवल ओपीडी के लिए पंजीकरण था, जबकि नर्सिग होम में सात बच्चों को भर्ती किया गया था। नियम के विरूद्ध घर में संचालित नर्सिंग होम को बंद कराते हुए सभी बच्चों को सीएचसी भेजा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग होम संचालक को नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है।

बुधवार दोपहर के समय एसडीएम भावना सिंह, सीएचसी अधीक्षक डा. विजय कुमार टीम के साथ नर्सिंग हाेम में पहुंचे। सीएचसी अधीक्षक ने बताया कि नसीम नाम के व्यक्ति ने पिछले साल सीएमओ कार्यालय में नर्सिंग होम का पंजीकरण कराया था, जिसमें डा. सोमेंद्र को डाक्टर दर्शाया गया था। यहां केवल ओपीडी के लिए पंजीकरण कराया गया था, लेकिन मौके पर सात बच्चें भर्ती हुए मिले। डाक्टर नर्सिंग होम में मौजूद नहीं थे, बल्कि नर्सिंग होम संचालक नसीम ही बच्चों का उपचार कर रहा था। जानकारी दी गई कि डा. सोमेंद्र दो दिन से बाहर गए हुए हैं। नसीम फार्मेसिस्ट भी है, जिसमें नर्सिंग होम में काफी दवाईयां भी रख रखी है। डा. विजय कुमार ने बताया कि नर्सिंग होम में नियम के विरुद्ध बच्चे कर रखे थे। नर्सिंग होम संचालक को नोटिस जारी करते हुए जबाब मांगा गया है।