सोफे और चारपाई पर बैठे दो लोगों को सांप ने डसा, दोनों को लगे 10-10 एंटी वेनम इंजेक्शन; मेडिकल कालेज रेफर

जागरण संवाददाता, बागपत। सांप के डसने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। साेफे पर बैठे सांप ने मजदूर को डस लिया। इसके अलावा चारपाई पर बैठे ग्रामीण को सांप ने डस ल‍िया। उन दोनों को चिकित्सक ने एंटी स्नेक वेनम के 10-10 इंजेक्शन लगाकर हायर सेंटर के लिए रेफर किया।

शामली के ग्राम कसेरवा कलां निवासी 45 वर्षीय दीपेंद्र अपनी रिश्तेदारी में ग्राम तमेलागढ़ी में रहते है। वह राजमिस्त्री के साथ श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। बताया गया कि वह शनिवार रात करीब नौ बजे चारपाई पर बिछाने के लिए सोफे से कपड़े उठा रहे थे, जहां पर पहले से बैठे सांप ने उनकी एक हाथ की अंगुली में डस लिया।

हाथ झटकने पर सांप दूर जाकर गिरा। स्वजन आनन-फानन में उनको पहले बिनौली सीएचसी, फिर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके अलावा ग्राम बाघू निवासी 50 वर्षीय कौशल शुक्रवार रात करीब 10 बजे चारपाई पर बैठकर स्वजन से बातचीत कर रहे थे। उनका एक पैर चारपाई से नीचे लटका हुआ था, जिस पर सांप ने डस लिया। स्वजन उनको जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।