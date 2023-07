Baghpat News: चचेरी बहन के साथ अनैतिक संबंध में बाधा बन रहा था लेखपाल, दोनों ने मिलकर मार डाला, गिरफ्तार

Baghpat News - लेखपाल प्रवीण राठी की हत्या नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर की थी। पुलिस के अनुसार लेखपाल प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था जिस कारण आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। दोघट पुलिस ने प्रत्याशी व उसकी प्रेमिका समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर केस का राजफाश किया।

नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी और एक युवती समेत तीन गिरफ्तार।

दाहा, जागरण संवाददाता: लेखपाल प्रवीण राठी की हत्या नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर की थी। पुलिस के अनुसार, लेखपाल प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था, जिस कारण आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। दोघट पुलिस ने प्रत्याशी व उसकी प्रेमिका समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर केस का राजफाश किया। दोघट थाना प्रभारी देवेश कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रत्याशी धीरज राठी के अपने कुटुंब की चचेरी बहन के साथ अनैतिक संबंध थे। उन्हें लेखपाल प्रवीण राठी ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसका भेद न खुले, इसलिए धीरज राठी ने प्रेमिका के साथ मिलकर लेखपाल प्रवीण की हत्या की साजिश रची। युवती ने लेखपाल को प्रेमजाल में फंसाया योजना के मुताबिक, युवती ने लेखपाल को अपने प्रेमजाल में फंसाया और 14 मई की रात मिलने के बहाने अपने खाली प्लाट में बुलाया। वहां धीरज ने प्रेमिका के साथ मिलकर डंडे (खूंटे) से पिटाई कर प्रवीण की हत्या की। हत्या के बाद धीरज ने प्रेमिका के भाई को यह कहते हुए बुलाया कि प्लाट में लेखपाल प्रवीण का शव पड़ा है। बाद में दोनों लेखपाल के शव को बाइक पर रखकर खेत में फेंक आए। धीरज की काल डिटेल के आधार पर पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस ने धीरज, उसकी प्रेमिका व प्रेमिका के भाई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

