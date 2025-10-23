Baghpat News : ट्रक में ईंट भरते समय गिरी भट्ठे की दीवार, मुनीम और मजदूर की दबकर मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, बागपत। चांदीनगर थाना क्षेत्र के गौना गांव में ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से मुनीम और तीन मजदूर घायल हो गए। ये सभी ट्रक में ईंट भर रहे थे। ग्रामीणों ने चारों घायलों को बाहर निकाला। इनमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मुनीम और दो मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में मुनीम ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। अस्पताल में भर्ती दोनों मजदूरों की हालत भी गंभीर बनी है।

गौना गांव में महादेव ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे इसमें नई इंटें बनाकर खड़ी की गई ग्रेड की दीवार गिर गई। इसके नीचे दब जाने से मुनीम और तीन मजदूर घायल हो गए। ये लोग ट्रक में ईंट भर रहे थे तभी अचानक दीवार गिर गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर सभी को बाहर निकाला। तब तक 50 वर्षीय श्रमिक राजेन्द्र पुत्र कालू निवासी निस्तौली जिला गाजियाबाद की मौत हो चुकी थी। मुनीम दिनेश यादव पुत्र सोहनलाल निवासी गौना की भी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। घायल मजदूर टिर्री पुत्र रामस्वरूप और पल्लू पुत्र जगरोशन निवासी निस्तौली गाजियाबाद की हालत भी गंभीर बनी है।