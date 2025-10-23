Language
    Baghpat News : ट्रक में ईंट भरते समय गिरी भट्ठे की दीवार, मुनीम और मजदूर की दबकर मौत, दो घायल

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    Baghpat News : बागपत के गौना गांव में ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। ट्रक में ईंट भरते समय दीवार गिरने से मुनीम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को मलबे से निकाला। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    बागपत के गांव गौना में गिरी भट्ठे की दीवार

    जागरण संवाददाता, बागपत। चांदीनगर थाना क्षेत्र के गौना गांव में ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से मुनीम और तीन मजदूर घायल हो गए। ये सभी ट्रक में ईंट भर रहे थे। ग्रामीणों ने चारों घायलों को बाहर निकाला। इनमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मुनीम और दो मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में मुनीम ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। अस्पताल में भर्ती दोनों मजदूरों की हालत भी गंभीर बनी है।
    गौना गांव में महादेव ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे इसमें नई इंटें बनाकर खड़ी की गई ग्रेड की दीवार गिर गई। इसके नीचे दब जाने से मुनीम और तीन मजदूर घायल हो गए। ये लोग ट्रक में ईंट भर रहे थे तभी अचानक दीवार गिर गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर सभी को बाहर निकाला। तब तक 50 वर्षीय श्रमिक राजेन्द्र पुत्र कालू निवासी निस्तौली जिला गाजियाबाद की मौत हो चुकी थी। मुनीम दिनेश यादव पुत्र सोहनलाल निवासी गौना की भी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। घायल मजदूर टिर्री पुत्र रामस्वरूप और पल्लू पुत्र जगरोशन निवासी निस्तौली गाजियाबाद की हालत भी गंभीर बनी है।

    किसान के मूक-बधिर बेटे को अधमरा कर हाईवे किनारे फेंका

    जागरण संवाददाता, बागपत। ग्राम काठा निवासी किसान दिनेश कुमार का कहना है कि उनके बेटे 19 वर्षीय बादल को बोलने और सुनने में दिक्कत है। आरोप है कि गांव का एक आपराधिक प्रवृत्ति का युवक अपनी बाइक पर बादल को बहाने से दो-तीन बार लेकर गया था। युवक को बोल दिया था कि बादल को अपने साथ ले लेकर न जाए। इसी रंजिश के चलते बुधवार दोपहर आरोपित युवक अपनी बाइक पर बादल को लेकर गया।
    इसके बाद किसी स्थान पर ले जाकर जहरीला पदार्थ खिलाया और बेरहमी से बादल की पिटाई की। इसके बाद ग्राम पाली के निकट हाईवे किनारे फेंककर भाग गया। पता चलने पर उसे पहले सीएचसी बागपत, फिर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है।