अधिकारियों ने ली गोआश्रय स्थलों की खैर-खबर, खामियां दूर करने के लिए होगी पहल

जागरण संवाददाता, बागपत। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने सभी 27 गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण करने का विभिन्न अधिकारियों को निर्देश दिया है। अधिकारियों को गो आश्रय स्थलों के निरीक्षण में मिलने वाली खामियों को दूर कराने के लिए सीडीओ को अपनी रिपोर्ट देंगे।

नोडल अधिकारियों को निरीक्षण कर 10 अगस्त की दोपहर तीन बजे तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों को गो आश्रय स्थलों में गोवंशियों की संख्या, भूसा, हरा चारा, पेयजल, सफाई, बिजली आपूर्ति, बीमार गोवंश का उपचार, कीचड़ की स्थिति, केयरटेकर की उपस्थिति, जल निकासी, वैक्सीनेशन, पशु चिकित्सक द्वारा गो आश्रय स्थल जाने की स्थिति को देखेंगे। लागबुक, चिकित्सा पंजिका, भूसा-राशन पंजिका, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति व गो आश्रय स्थल के ऊपर से बिजली लाइन जा रही या नहीं, आदि बिंदुओं पर निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगे।