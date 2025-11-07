आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के लिए आनलाइन आवेदन 10 से, इस जिले के लिए होनी है भर्ती

जागरण संवाददाता, बागपत। बाल सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की भर्ती की कवायद तेज कर दी। 10 नवंबर से आनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने बागपत समेत सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को रिक्त पदों का विज्ञापन प्रकाशित आनलाइन आवेदन कराने की कार्रवाई का निर्देश दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला कार्यक्रम अधिकारी नागेंद्र मिश्रा ने कहा कि बागपत में 62 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 553 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती की जानी है। दोनों पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटर तथा उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक उसी वार्ड या गांव का निवासी हो जहां के लिए पद रिक्त है।