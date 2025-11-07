Language
    आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के लिए आनलाइन आवेदन 10 से, इस जिले के लिए होनी है भर्ती

    By Zaheer Hasan Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    बाल सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। बागपत जिले में 62 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 553 सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इंटरमीडिएट पास और 18 से 35 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भर्ती में पारदर्शिता बरतने और ठगी से बचने की सलाह दी है।

    आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के लिए आनलाइन आवेदन 10 से। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। बाल सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की भर्ती की कवायद तेज कर दी। 10 नवंबर से आनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने बागपत समेत सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को रिक्त पदों का विज्ञापन प्रकाशित आनलाइन आवेदन कराने की कार्रवाई का निर्देश दिया।

    जिला कार्यक्रम अधिकारी नागेंद्र मिश्रा ने कहा कि बागपत में 62 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 553 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती की जानी है। दोनों पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटर तथा उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक उसी वार्ड या गांव का निवासी हो जहां के लिए पद रिक्त है।

    जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि भर्ती के नाम पर किसी के बहकावे में न आएं। रुपये ऐंठने वाले ठगों के झांसे में आने से सावधान रहें। भर्ती शुरू होते ही अक्सर कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। भर्ती पारदर्शी ढंग से मेरिट के आधार पर ही होगी।