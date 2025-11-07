तिलवाड़ा में एक खेत से मिले पुरावशेष सीढ़ीनुमा दीवार नहीं, बल्कि एक कुआं है

संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली (बागपत)। तिलवाड़ा गांव में एक खेत से मिले पुरावशेष सीढ़ीनुमा दीवार नहीं, बल्कि कुआं है, जो गोलाकार में लगभग सवा मीटर है। पुरातत्व विभाग की टीम ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर जांच की। टीम ने बताया कि यह दीवार नहीं बल्कि प्राचीन कुआं है। इसकी रिपोर्ट आला अफसरों को भेजी जाएगी। उसके बाद ही तय होगा कि इस स्थान पर उत्खनन होगा या नहीं।

तिलवाड़ा गांव के जंगल में मंगलवार को आशीष खोखर अपने खेत से मिट्टी उठा रहे थे तभी सीढ़ीनुमा एक दीवार निकली, जिसकी ईंट एक फीट से ज्यादा चौड़ी थी। इस स्थान पर कुछ मृदभांड भी निकले थे। पुरावशेष निकलने के बाद खोदाई का कार्य बंद कर दिया था और इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को दी गई थी। सूचना पर गुरुवार को पुरातत्वविद् विवेक कुमार, मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और दीवार आदि की जांच की। विवेक कुमार ने बताया कि जिसे सीढ़ीनुमा दीवार बताया जा रहा है वह एक छोटा कुआं है, जो देखने में प्राचीन लग रहा है। इसके पास से मिट्टी के बर्तन, ईंट और हड्डी मिली है। उन्हें जांच के लिए ले लिया गया है।