    सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत, प्राइवेट कंपनी में करता था काम

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। तीन माह पहले एक सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वह बाइक लेकर बिल्सी कस्बे से लौट रहा था। इसी दौरान एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी। तब से स्वजन उसका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। शनिवार रात उसकी घर पर मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया।

    बिल्सी थाना क्षेत्र के गढ़ौली निवासी 27 वर्षीय विमल पुत्र रजनीश दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह कुछ समय से अपने गांव आ गया था। स्वजन का कहना है कि वह 11 सितंबर को अपने गांव के राजेश और विनीत के साथ बिल्सी कस्बा आया था।

    यहां से लौटते समय कस्बे के नजदीक एक कार ने जोरदार मार दी, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें विमल को ज्यादा चोटें आई थीं। राजेश और विनीत को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था लेकिन विमल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। उसका निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा था।

    कई दिन वह यहां भर्ती रहा। बाद में स्वजन उसे घर ले गए। शनिवार रात उसकी घर पर मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया। वह चार भाइयों में सबसे बड़ा था।