पत्नी 7 लाख ₹ मांग रही है... वॉइस रिकॉर्डिंग में दर्द बयां कर फंदे लटका पति, बदायूं में पांच पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, बदायूं। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा भी परिवार है, माता माता-पिता हैं, मेरी बीबी लगातार दिल्ली आने का दबाव बना रही है। मेरी ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं। मेरे खिलाफ पुलिस को प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं। वहां तारीख पर तारीख करके में थक चुका हूं। मेरे परिवार ने आज तक कोर्ट कचहरी नहीं देखी लेकिन अब मैं अपनी ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूं। इसमें मेरे परिवार को परेशान न किया जाए। युवक ने यह बातें बोलकर उसकी वाॅइस रिकॉर्डिंग परिवार व रिश्तेदारों के वाट्सऐप नंबर पर भेजी और फिर बाद में आत्महत्या कर ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्राहमपुर का मामला, अपने ससुराल वालों से परेशान था युवक यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्राहमपुर का है। यहां का 23 वर्षीय राहुल दुबे पुत्र सत्यनारायण दुबे देवी जागरण करता था। उसके भाई शिवम दुबे ने बताया कि राहुल की शादी करीब तीन साल पहले सहसवान के अकबराबाद मुहल्ला निवासी दुर्गा दीक्षित के साथ हुई थी। वह शादी के बाद तीन-चार महीने ही ससुराल में रही होगी। उसके बाद अपने मायके चली गई और फिर स्थाई रूप से कभी यहां रहने नहीं आई। फिर वह सहसवान से कालका जी दिल्ली जाकर रहने लगी और राहुल पर भी दिल्ली आकर रहने का दबाव बनाने लगी।

दिल्ली आने का दबाव बना रही थी पत्नी, पुलिस को दे रखी थी तहरीर करीब दो साल से वह लगातार राहुल और स्वजन को परेशान कर रही थी। उसके परिवार वाले लगातार धमकी दे रहे थे। वह अक्सर कहते थे कि दुर्गा को कुछ हो गया तो वह उन्हें जेल भिजवा देंगे। अभी कुछ समय पहले दुर्गा ने वहां तहरीर भी दे रखी थी और वहां की पुलिस लगातार तारीख पर तारीख डाल रही थी। मंगलवार को भी उसी मामले की तारीख थी। राहुल को रात को दिल्ली के लिए निकलना था लेकिन उससे पहले ही उसने घर में ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

पत्नी समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी शिवम ने बताया कि राहुल ने रात वॉइस रिकॉर्डिंग करके परिवार व रिश्तेदारों के वाट्सऐप नंबर पर भेजी थी। उस दौरान परिवार के सभी लोग सो रहे थे। इससे उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं देखी। जब वह मंगलवार सुबह सोकर उठे, तब उन्होंने युवक का शव फंदे से लटका देखा। उनकी सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई और मामले की छानबीन करते हुए दोपहर के समय उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया। युवक की मां कृष्णा देवी ने राहुल की पत्नी दुर्गा, भाई छोटू, राजू, बहन पूजा व ललिता के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आत्महत्या को उकसान के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली।