Budaun News: मार्ग बदलने पर कांवड़ियों का हंगामा, पुलिया टूटे होने का था दावा; लगा लंबा जाम

Budaun News यूपी के बदायूं में रविवार को कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला। गांव बिजौरी से करीब एक सैकड़ो कांवड़िये रविवार सुबह जल लेने के लिए कछला गंगा घाट के लिए निकले थे। इस दौरान पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा था। पुलिस पुलिया टूटे होने का दावा कर रही थी लेकिन जांच करने पर पुलिया टूटी नहीं दिखी। इस पर कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया।

मार्ग बदलने पर कांवड़ियों का हंगामा, पुलिया टूटे होने का था दावा

बदायूं, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रविवार को कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला। मार्ग बदले जाने के कारण कांवडियें पुलिस वालों से ही भीड़ गए। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा दबतोरी में कावड़ियों ने मार्ग बदलने पर हंगामा कर दिया। पुलिस लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर करती रही, लेकिन कावड़िया नहीं माने। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव बिजौरी से करीब एक सैकड़ो कांवड़िये रविवार सुबह जल लेने के लिए कछला गंगा घाट के लिए निकले थे। डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िये जब कस्बा दबतोरी पहुंचे तो वहां बेरिकेडिंग लगी थी। पुलिस ने कांवड़ियों से दूसरे रास्ते से जाने को कहा। इसी पर कांवड़िये पुलिस वालों से सवाल-जवाब करने लगे। रूट बदलने को लेकर हुई बहस कांवड़ियों ने कहा कि हर वर्ष जब इसी लक्ष्मीपुर मार्ग से कावड़ जाते हैं तो इस बार रूट क्यों बदला गया। इस पर पुलिस ने बताया कि आगे पुलिया टूटी है, इसलिए कांवड़ रूट को धनुपुरा होते हुए जाना पड़ेगा। वह मार्ग करीब 5 किमी लंबा है। इसके चलते कांवड़िये आगे जाकर देखने गए तो वहां पुलिया नहीं टूटी थी। चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह ने सतर्कता बरतते हुए वह मार्ग बंद करवा दिया था। करीब एक घंटे लगा रहा जाम कावड़ियों के हंगामे की सूचना पर सीओ बिसौली और इंस्पेक्टर बिसौली मौके पर पहुंच गए। आसपास से पुलिस भी एकत्र कर ली गई है। करीब एक घंटे से दबतोरी लक्ष्मीपुर मार्ग जाम है। अब कावड़ियों ने चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। सीओ और इंस्पेक्टर उन्हें समझाने में लगे हैं, लेकिन अब तक हंगामा बंद हुआ न जाम खुल सका है।

Edited By: Swati Singh