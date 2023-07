UP Weather : बदायूं में मूंगफली तोड़ते हुए युवक पर गिरी बिजली, हो गई मौत

इसी बीच तेज धमाके साथ आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली सीधे बबलू पर गिरी। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही उसके पिता व अन्य स्वजन खेत पर पहुंचे। बबलू का शव देख उनमें चीत्कार मच गया। शव को घर लेकर पहुंचे। इसी दौरान इस्लामनगर पुलिस के साथ लेखपाल और कानूनगो भी पहुंच गए। उन्होंने स्वजन को मदद दिलाने का भरोसा दिया।

UP Weather : बदायूं में खेत में मूंगफली तोड़ते हुए युवक पर गिरी बिजली, हो गई मौत

Your browser does not support the audio element.

संसू, इस्लामनगर (बदायूं) : मूंगफली तोड़ रहे युवक पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर स्थानीय लेखपाल, कानूनगो मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए स्वजन को ढांढस बंधाया। हादसा इस्लामनगर के गांव कुंदावली में हुआ। गांव निवासी सोबरन सिंह ने अपने खेतों में मूंगफली की खेती की थी। अब मूंगफली तोड़ी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मजदूर नहीं मिल रहे थे। इसके चलते सोबरन खुद और अपने दो बेटों के साथ मूंगफली तोड़नी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बबलू जो दिल्ली में सिलाई का काम करता था। उसे भी दिल्ली से बुला लिया था। दो दिन पहले बबलू आया था। रविवार को पहली बार वह मूंगफली तोड़ने खेत पर गया था। ग्रामीणों के अनुसार वह जब मूंगफली तोड़ रहा था तो बारिश शुरू हो गई। इसी बीच तेज धमाके साथ आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली सीधे बबलू पर गिरी। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही उसके पिता व अन्य स्वजन खेत पर पहुंचे। बबलू का शव देख उनमें चीत्कार मच गया। शव को घर लेकर पहुंचे। इसी दौरान इस्लामनगर पुलिस के साथ लेखपाल और कानूनगो भी पहुंच गए। उन्होंने स्वजन को मदद दिलाने का भरोसा दिया।

Edited By: Mohammed Ammar