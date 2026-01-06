Video Call पर मौत का Live मंजर: दो बच्चों की मां से बात करते-करते फंदे पर झूला युवक
बदायूं के गिधौल गांव में एक युवक ने प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छह माह पहले शादी होने के बावजूद उसका आगरा की द ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, सिलहरी/मूसाझाग। थाना क्षेत्र के एक युवक ने मंगलवार को अपनी प्रेमिका से वीडियो काल पर बात करते-करते फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। जब गांव के कुछ लोग उसके खेत पर पहुंचे, तब उन्होंने उसका शव फंदे से लटका देखा। बाद में स्वजन और थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
यह मामला थाना क्षेत्र के गांव के गिधौल का है। यहां के 30 वर्षीय योगेश पुत्र डोरीलाल की शादी करीब छह माह पहले दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बिहारीपुर से हुई थी। स्वजन का कहना है कि योगेश के आगरा की एक दो बच्चों की मां से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह अक्सर एक-दूसरे से बात करते थे, जिसका उसकी पत्नी को भी पता चल गया था।
इससे दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। इससे युवक भी काफी परेशान था। बताया जा रहा है कि वह मंगलवार शाम अपने खेत पर गया था। वहां उसके खेत पर एक मचान बना हुआ है। उस पर बैठकर वह अपनी प्रेमिका से वीडियो काल पर बात कर रहा था।
इसी दौरान दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई, जिससे युवक ने वीडियो काल पर बात करते-करते मचान पर ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। जब बाद में कुछ ग्रामीण उसके खेत पर पहुंचे तो उन्होंने युवक का शव फंदे से लटका देखा। उनकी सूचना पर स्वजन और थाने से पुलिस पहुंच गई।
बताया जा रहा है कि उस महिला की बाद में भी काल आई थी और उसने युवक का चेहरा दिखाने को कहा था। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी स्वजन ने कोई तहरीर नहीं दी है। इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या की है। इसमें तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
