संवाद सूत्र, जागरण, सिलहरी/मूसाझाग। थाना क्षेत्र के एक युवक ने मंगलवार को अपनी प्रेमिका से वीडियो काल पर बात करते-करते फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। जब गांव के कुछ लोग उसके खेत पर पहुंचे, तब उन्होंने उसका शव फंदे से लटका देखा। बाद में स्वजन और थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

यह मामला थाना क्षेत्र के गांव के गिधौल का है। यहां के 30 वर्षीय योगेश पुत्र डोरीलाल की शादी करीब छह माह पहले दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बिहारीपुर से हुई थी। स्वजन का कहना है कि योगेश के आगरा की एक दो बच्चों की मां से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह अक्सर एक-दूसरे से बात करते थे, जिसका उसकी पत्नी को भी पता चल गया था।

इससे दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। इससे युवक भी काफी परेशान था। बताया जा रहा है कि वह मंगलवार शाम अपने खेत पर गया था। वहां उसके खेत पर एक मचान बना हुआ है। उस पर बैठकर वह अपनी प्रेमिका से वीडियो काल पर बात कर रहा था।

इसी दौरान दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई, जिससे युवक ने वीडियो काल पर बात करते-करते मचान पर ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। जब बाद में कुछ ग्रामीण उसके खेत पर पहुंचे तो उन्होंने युवक का शव फंदे से लटका देखा। उनकी सूचना पर स्वजन और थाने से पुलिस पहुंच गई।