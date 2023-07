Badaun: बदायूं में दर्दनाक हादसा, टूटकर गिरे तार के करंट से भाई-बहन सहित मां की मौत; तीन झुलसे

Badaun बहायूं में गुरुवार को देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। बदायूं के बिसौली के मुहल्ला ईदगाह रोड नई बस्ती में गुरुवार को देर रात करीब 12 बजे बिजली का तार टूट कर गिर गया। इससे गली में चारपाई डालकर सो रहे अल्लू (25) निक्की (30) और उनकी मां इशरत बी (52) की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई।

बदायूं में दर्दनाक हादसा, टूटकर गिरे तार के करंट से भाई-बहन सहित मां की मौत

