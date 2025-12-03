हॉर्न का शोर नहीं, अब स्टीकर बनेगा श्रवण बाधितों का 'सेफ्टी सुपरहीरो'!

जागरण संवाददाता, बदायूं। श्रवण वाधित लोगों को हादसों से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने एक पहल शुरू की है। इसके तहत लोगों को या दूसरे वाहनों चालकों को समझने की जरूरत होगी कि सामने वाला वाहन चालक श्रवण वाधित है। उसे सुनाई नहीं देता। हार्न बजाने का कोई फायदा नहीं है। इससे वह खुद ही अपना वाहन बचाते हुए निकल जाएंगे और श्रवण वाधित अपने रास्ते चलता चला जाएगा।

उनके लिए एक विशेष प्रकार का स्टीकर तैयार कराया गया है, जो इस बात का संकेत होगा कि सामने वाला वाहन चालक श्रवण वाधित है।

यातायात पुलिस की ओर से एक ऐसा स्टीकर तैयार कराया गया है, जो श्रवण वाधित लोगों के लिए काफी मददगार सावित होगा। यह स्टीकर विशेषकर श्रवण वाधित लोगों के लिए ही बनवाया गया है। उसका फायदा यह रहेगा कि श्रवण वाधित लोगों को अपने रास्ते चलते जाना है।

उनके पीछे से अपने वाले वाहन उन्हें बचाकर खुद निकल जाएंगे। इसके लिए वाहन चालकों को हार्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टीकर पर एक ऐसा संकेतक चिन्ह बनवाया गया है, जिसे देखकर लोग समझ जाएंगे कि सामने वाला वाहन चालक श्रवण वाधित है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। ज्यादा शोर मचाने या हार्न बजाने का कोई फायदा नहीं हैं। इससे उसको बचाते हुए अपना वाहन निकाल लें।

यह स्टीकर श्रवण वाधित के हेलमेट या उसकी बाइक पर पीछे लगाया जाएगा, जिससे वह पीछे से आने वाले वाहन चालकों को आराम से दिखाई दे और कोई हादसा न हो सके। श्रवण वाधित लोगों को हादसों से बचाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। जल्द ही श्रवण वाधित लोगों की बाइक या हेलमेट पर स्टीकर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

श्रवण वाधित वाहन चालकों का कराया जाएगा सर्वे इससे पहले जिले में श्रवण वाधित वाहन चालकों का सर्वे कराया जाएगा। उन्हें ढूंढकर उनके हेलमेट या बाइक पर स्टीकर चस्पा कराए जाएंगे। अगर जिले में कोई श्रवण वाधित व्यक्ति है और वाहन चलाना जानता है तो वह यातायात पुलिस से संपर्क करके अपने वाहन या हेलमेट पर स्टीकर चस्पा करा सकता है। इससे उसकी जान को खतरा कम हो जाएगा।