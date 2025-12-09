Badaun News: 72.8 लाख रुपये से बनेगी बिल्सी-सुकटिया की नई सड़क, रंग लाई मेहनत

संवाद सहयोगी, बिल्सी। विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरीश शाक्य द्वारा क्षेत्र के विकास को की जा रही मेहनत रंग ला रही है। अवगत करादें कि उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के सौंदर्य करण व गड्डा मुक्त करने हेतु जो प्रयास किए जा रहे है जो निरंतर सार्थक साबित हो रहे हैं। एक और नवीन सड़क बिल्सी से सुकटिया मार्ग के नवीनीकरण के लिए 72 लाख 80 हजार रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधायक के प्रयास लाए रंग विधायक हरीश शाक्य अपने विधानसभा क्षेत्र के सड़क मार्गो के सुधार हेतु निरंतर नजर बनाए हुए रखते हैं । विधायक हरीश शाक्य के कुशल प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के अंदर नवीन मार्गों का एक जाल बिछाया जा चुका है। क्षेत्रीय विधायक की नजर अन्य बड़े प्रोजेक्टो पर भी है लेकिन उन्होंने आवागमन के मार्गों पर विशेष ध्यान दिया है विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर ग्राम पंचायत में उनके द्वारा कोई ना कोई सड़क निर्माण कार्य कराया जा चुका है।