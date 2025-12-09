Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Badaun News: 72.8 लाख रुपये से बनेगी बिल्सी-सुकटिया की नई सड़क, रंग लाई मेहनत

    By Ankit Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:38 PM (IST)

    भाजपा विधायक हरीश शाक्य के प्रयासों से बिल्सी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य जारी हैं। उनके द्वारा सड़कों को गड्डा मुक्त करने और सौंदर्यकरण के प्रया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, बिल्सी। विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरीश शाक्य द्वारा क्षेत्र के विकास को की जा रही मेहनत रंग ला रही है। अवगत करादें कि उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के सौंदर्य करण व गड्डा मुक्त करने हेतु जो प्रयास किए जा रहे है जो निरंतर सार्थक साबित हो रहे हैं। एक और नवीन सड़क बिल्सी से सुकटिया मार्ग के नवीनीकरण के लिए 72 लाख 80 हजार रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक के प्रयास लाए रंग

    विधायक हरीश शाक्य अपने विधानसभा क्षेत्र के सड़क मार्गो के सुधार हेतु निरंतर नजर बनाए हुए रखते हैं । विधायक हरीश शाक्य के कुशल प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के अंदर नवीन मार्गों का एक जाल बिछाया जा चुका है। क्षेत्रीय विधायक की नजर अन्य बड़े प्रोजेक्टो पर भी है लेकिन उन्होंने आवागमन के मार्गों पर विशेष ध्यान दिया है विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर ग्राम पंचायत में उनके द्वारा कोई ना कोई सड़क निर्माण कार्य कराया जा चुका है।

    गौरतलब रहे कि इससे पूर्व भी बिल्सी विधायक हरीश शाक्य की पैरवी वाली कई परियोजनाओ के लिए धनराशि जारी हो चुकी है लिहाजा वो विकास परक, दूरदर्शी सोच और कार्यशैली से क्षेत्र की जनता में अलग पहचान बना चुके हैं। इस अवसर पर बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन व नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एवं बिल्सी विधानसभा निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है ।