    शार्टसर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग, 25 लाख का नुकसान

    By Ankit Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    एक कपड़े की दुकान में शार्टसर्किट के कारण आग लग गई, जिससे लगभग 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान मालिक को भारी आर्थिक क्षति हुई है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शुक्रवार रात शहर के जोगीपुरा मुहल्ले में स्थित एक कपड़े की दुकान में शार्टसर्किट से आग लग गई, जिससे करीब 25 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। इसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग नजदीकी दुकानों तक नहीं पहुंची। इससे और बड़ा हादसा होने से बच गया।

    शहर के मुहल्ला विजयनगर निवासी महेंद्र जुनेजा की जोगीपुरा में दशमेश वस्त्रालय के नाम से दुकान है। उन्होंने बताया कि वह रात करीब नौ बजे अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। इसके आधा घंटा बाद अचानक उनकी दुकान में आग लग गई। जब आसपास के लोगों ने उनकी दुकान से धुआं निकलता देखा तो उन्हें सूचना दी गई लेकिन इससे पहले फायर ब्रिगेड व कोतवाली पुलिस को सूचना देकर बुला लिया।

    वह करीब 10 बजेदुकानपरपहुंच गए थे। तब तक फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस भी आ गई थी और दुकान में लगी आग बुझाना शुरू कर दी थी। देर रात तक आग पर काबू पाया गया। महेंद्र जुनेजा ने बताया कि उनकी दुकान में शार्टसर्किट से आग लगी है। शुक्रवार को खंभे पर कई बार फाल्ट हुआ था।

    उसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सूचना देकर आपूर्ति बंद करा दी गई थी लेकिन बाद में आपूर्ति दोबारा से शुरू कर दी गई, जिससे उनकी दुकान में हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 25 लाख रुपये का कपड़ा जलकर राख हो गया। उन्होंने तहसील प्रशासन को सूचना दे दी है और क्षति का आंकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग की है।

    यह हादसा रात हुआ था। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। तत्काल आग पर काबू पाया गया। दुकानदार के अनुसार आग शार्टसर्किट से लगी थी, जिससे दुकान में रखा सामान जल गया।

    - संजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर कोतवाली