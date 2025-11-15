बदायूं में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, एक लाख का नुकसान; बाल-बाल बचा परिवार
बदायूं के नई सराय मुहल्ले में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे लगभग एक लाख रुपये का नुकसान हुआ। परिवार के सदस्यों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से घर में रखा फ्रिज, कपड़े और बिस्तर जल गए। समय रहते आग बुझाने से और अधिक नुकसान होने से बच गया।
जागरण संवाददाता, बदायूं। नई सराय मुहल्ले की नई बस्ती में शनिवार दोपहर अचानक एक घर में शार्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर में करीब एक लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। इसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मुहल्ला नई बस्ती निवासी मोहम्मद सफी और उनके स्वजन अपने कार्य में व्यस्त थे। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय अचानक उनके घर में शार्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक परिवार वालों को जानकारी हुई, तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। यह देखकर स्वजन के होश उड़ गए।
उन्होंने सभी लोगों को घर से बाहर निकाला और आग बुझाना शुरू कर दी। इसके साथ ही तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिससे कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच गई लेकिन इससे पहले ही आसपास के तमाम लोग आ गए और उन्होंने भी आग बुझाना शुरू कर दी थी।
जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक घर में रखा फ्रिज, कपड़े, बिस्तर और कुछ अन्य सामान जल गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। हादसे के बाद मौके पर तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई। मोहम्मद सफी ने बताया कि उनके घर में करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह शार्ट सर्किट है।
हालांकि तुरंत स्वजन को जानकारी नहीं हुई थी। बाद में पता चला तो उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। इससे काफी सामान भी बचा लिया गया, नहीं तो और ज्यादा नुकसान हो जाता।
