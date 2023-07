School Closed: यूपी के इस जिले में कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित, ये है छुट्टी का कारण

Sawan 2023 School Closed In Badaun कांवड़यात्रा में शनिवार से सोमवार तक बंद रहेंगे स्कूल। वहीं शुक्रवार रात आठ बजे से लागू हुआ रूट डायवर्जन। कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों में आज से सोमवार तक रहेगा अवकाश इसलिए किया गया ताकि बच्चों को परेशानी न हो रूट डायवर्ट होने के कारण बसों के किराए में भी बढ़ोत्तरी हुयी।

School Closed: कांवड़यात्रा में शनिवार, सोमवार बंद रहेंगे स्कूल

Your browser does not support the audio element.

बदायूं, जागरण संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िया निकल पड़े हैं। इसको देखते हुए शुक्रवार रात से रूट डायवर्जन लागू कर अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। रूट डायवर्जन की वजह से स्कूल आने-जाने में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों में शनिवार और सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए स्वाती भारती ने बताया कि जिलाधिकारी की अनुमति से सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवकाश रहेगा। 31 अगस्त तक शुक्रवार से सोमवार तक रहेगा लागू शिवभक्ति के माह सावन सावन में गंगा जल भरने कांवड़िया निकलने लगे हैं। सावन के पहले सोमवार को शिव का जलाभिषेक करने के लिए दिन में ही नहीं रात में भी कांवड़िया निकलेंगे। इसको देखते हुए शुक्रवार रात आठ बजे से रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। रूट डायवर्जन की यह व्यवस्था 31 अगस्त तक लागू रहेगी। रूट डायवर्ट से किराया बढ़ा हर सप्ताह शुक्रवार की शाम आठ बजे से सोमवार शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। बसों का रूट परिवर्तित होने से किराये में भी वृद्धि हो गई है। कांवड़ रूट पर जगह-जगह अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। इधर से निकाले जा रहे वाहन बदायूं से बरेली जाने वाली रोडवेज बसों व निजी वाहनों को नवादा चौकी से कुंवरगांव से आंवला, अलीगंज, गैनी, अखा से रामगंगा, लाल फाटक होते हुए संचालन किया जा रहा है।

बदायूं से कासगंज, आगरा, दिल्ली को जाने व आने वाली रोडवेज बसों व निजी वाहनों को रोडवेज बस स्टेशन से पुलिस लाइन चौराहा, से दातागंज तिराहा से खेड़ा नवादा चौकी होते हुए बिसौली, सहसवान, गुन्नौर, नरौरा, अलीगढ़ होते हुए निकाले जा रहे हैं।

बदायूं से फर्रुखाबाद को जाने व आने वाली रोडवेज बसों व निजी वाहनों को बस स्टेशन से पुलिस लाइन चौराहा, दातागंज तिराहा से रेलवे क्रासिंग होते हुए डहरपुर, दातागंज, बेलाडांडी, जैतीपुर, मदनापुर से जलालाबाद होते हुए निकाला जा रहा है।

बदायूं नगर से एटा, अलीगढ़ को आने व जाने वाले निजी वाहनों को जालंधरी सराय से शेखुपुर, कादरचौक से कादराबाद होते हुए निकाला जा रहा है।

Edited By: Abhishek Saxena